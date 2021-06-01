新疆婦揭拘禁營慘況　華駐法使館斥反華勢力棋子

中國哈薩克族44歲婦女薩吾提巴（Sayragul Sauytbay）上月23日接受法國傳媒訪問，自稱曾在新疆「秘密拘禁營」任教5個月，期間目睹各種悲慘遭遇。中國駐法國大使館周一（5月31日）發聲明回應，指對報道高度重視，批評薩吾提巴是西方反華勢力僱用抹黑新疆的「演員」。

薩吾提巴表示，曾在新疆拘禁營教授漢語，期間目睹一名22歲年輕女子遭警員輪姦，她被命令對自己所見到的東西保持沉默，更因此患上失憶及失眠症。她在2018年逃到哈薩克，並在法庭揭露有關新疆拘禁營的情況。現時她與家人居住在瑞典，獲當地政府政治庇護。

中方聲明指，薩吾提巴品行惡劣，涉嫌犯罪，並非法出境；又指她自稱醫科大學畢業，曾當醫生，事實上她只在新疆伊犁衞校上過護士班，從未在教培中心工作，所描述的狀況都是憑空捏造。聲明提到，薩吾提巴涉偽造買樓合約、騙取擔保人簽名等，騙取47萬元人民幣（約58萬港元），並在當幼兒園園長時，利用職務騙取獎金。聲明批評，薩吾提巴為騙取難民身份，成為西方反華勢力的棋子。