內媒︰80後將成「主力軍」　山東有望成「三孩大省」

中共中央政治局周一（5月31日）宣布放寬生育限制，將實施「三孩政策」，受到輿論關注。內地傳媒報道，在三孩政策實施後，內地80後將成為生育三孩的「主力軍」，山東也有望成為「三孩大省」。

報道指，生育三孩的基礎是已生育二孩的民眾，從近年數據來看，80後是將是生育三孩的主力人群；而從全面放開二胎以來的實踐來看，山東、河南兩個人口大省的增長較為顯著，其中作為第三經濟大省的山東生育意願較強，2016年出生人口約177.06萬人，相當於全國的十分之一；其中二孩出生佔比更超過六成，達到63.3%，遠超一孩。

另內媒梳理內地31個省市區的生育及人口結構數據發現，從區域分布而言，平均出育率較高的省份主要來自西北、西南及華南地區，其中以華南最多，達12.91%，西北、西南則分別達11.88%及11.87%；平均出育率最低的地區為東北，僅6.08%。如以具體省級行政區來看，西藏的生育率最高，達到14.6%；一線城市普遍較低，其中北京為8.1%，上海僅7%。