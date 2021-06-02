曲靖市首現「長吻三岐魚」化石　可追溯至4.1億年前

內媒周二（1日）報道，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所科研團隊，日前首次在雲南省曲靖市，發現4.1億年前的「長吻三岐魚」化石，並透過分析該化石的形態特徵，進一步了解三岐魚科的起源、多樣性和遷徙，以及盔甲魚類能適應輻射的原因。

「長吻三岐魚」屬於無頜類盔甲魚亞綱三岐魚科，因其頭甲形狀如古代兵器「三叉戟」，前面吻突極長而得名。牠們的化石於1975年，在四川江油龍門山雁門壩的泥盆紀地層首次被發現，令三岐魚科的生活區域被認為集中在華南板塊北部。科研團隊今次在雲南曲靖區域發現「長吻三岐魚」的化石，為研究三岐魚科的南北遷徙路線提供了重要線索及獨特的生物地理意義。

「長吻三岐魚」的化石表明，牠們的感覺管系統屬於多鰓魚型，但較以往的三岐魚科多了兩對中橫管及更多側橫管，被視為三岐魚科的一個新的共近裔性狀。科研團隊認為，牠們與大庸魚科、漢陽魚科、修水魚科等擁有相似的形態特徵，可能並非因為共同祖先繼承，說明在盔甲魚輻射演化過程中，存在大量的平行進化或返祖現象。研究成果已刊登在德國學術期刊《古生物多樣性與古環境》內。