美國會委員會發信　促NBA球星勿再代言使用新疆棉中國品牌

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周二（1日）去信美國職業籃球賽球員工會（NBPA），促NBA球星勿再為使用新疆棉的中國運動品牌代言，以免成為強迫勞動的同謀。

英國傳媒報道，CECC的兩位主席、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）和民主黨籍眾議員麥戈文（Jim McGovern）在信中指出，在近期西方傳媒報道中國運動用品品牌安踏（Anta）、李寧牌（Li-Ning）和匹克（Peak）繼續有使用新疆棉之前，十多位NBA球員已為這些牌子代言；信中又寫道：「有球員繼續與安踏簽新合約。」兩名主席續稱：「我們相信，與使用新疆棉的公司保持商業關係，會令NBA球員以至NBA本身的聲譽陷於風險」。

該信續道，NBA和它的球員不應支持「可怕的侵犯人權行為」，呼籲NBPA與會員合作，喚起各方關注「新疆正持續發生的種族滅絕」，和這些品牌「與強迫勞動的關係」，從而使NBA球員利用相關合約，推動這些公司不再使用新疆棉；如果不能得出這樣的結果，CECC則鼓勵NBA球員終止與這些公司的代言合約。

NBPA未回應有關報道，而中國駐美大使館則稱，強迫勞動的指控是「無恥的謊言」，指美國與其他地方的某些勢力企圖搞砸新疆和圍堵中國的圖謀不會得逞，「只會搬起石頭砸自己的腳」。