美國會報告批評美商務部　未盡職阻敏感技術落入中國軍方

英國傳媒報道，美國國會一個委員會當地時間周二（1日）將發表報告，批評美國商務部未有履行好保障國家安全的職責，阻止敏感技術落入中國軍方手上。

英媒取得由美中經濟與安全檢討委員會（USCC）撰寫的報告，指國會2018年通過了《出口管制改革法案》之後，商務部拖延了超過兩年，仍未與其他部門就新興、尖端及基礎技術等制定管制清單，以便在這些敏感技術出口到中國前進行審查。報告質疑，這情況應否由商務部的監察長進行調查，或交由其他部門執行出口管制。

報道指出，美國國會通過上述法案後，商務部在2018年11月曾公布45項新興技術例子，包括人臉及語音識別技術，但從沒有制定出清單；該部門也亦沒有建議過基礎技術的清單，只是就如何界定基礎技術類別徵求過意見。此外，商務部亦曾提議，監管可令發展生物武器更容易的基因編輯軟件，但沒有完成制定相關規則。報道另指，商務部曾就涉及人工智能神經網絡的地理空間成像（geospatial imagery）發布過臨時規則。

商務部發表聲明，未有直接回應沒有制定清單，但指已就管制新興技術公布四項規則，並會陸續有來；聲明又指，商務部同時已擴大軍事最終用戶規則（military end-user rule），並將部分企業列入實體清單，以限制美國供應商向華為及海康威視等出售產品。