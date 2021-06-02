誘導胃癌患者做未獲批療程　涉事醫生停業半年兼罰3萬人民幣

北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜，今年4月曾撰文揭發「腫瘤治療黑幕」，質疑上海交通大學附屬新華醫院普外科副主任醫師陸巍，誘導胃癌肝轉移的患者馬進倉支付貴價醫藥費，使用尚未獲批臨床應用的NK細胞免疫療法。上海有關部門近日公布，陸巍暫停執業6個月，罰款3萬元（人民幣，下同，約3.7萬港元）；涉事醫院和向研發該療法的公司分別罰款4萬和165萬元（約5萬和204萬港元）。

張煜撰文稱，馬進倉聽從陸巍提出的、未經審批的醫療方案，以每次治療自費3萬元的價格治療，並與同為胃癌晚期的姊姊最後共同為NK治療支付了15萬元（約19萬港元）。張煜質疑，馬進倉接受治療後生存期明顯縮短，而家屬花費比常規治療高逾10倍的價格，導致積蓄全無又欠下十多萬債務。

上海市衞健委監督所上月24日公布，陸巍由為未按規定填寫病歷資料，提供醫療衞生服務過程中未按照規定履行告知義務，對其作出警告和罰款處分。涉事醫院因醫療機構醫療品質管理不健全被罰款；向患者提供NK細胞免疫治療的上海嘉慷生物工程有限公司，因未取得醫療機構執業許可證擅自執業被罰款。

對此，馬進倉的女兒馬榮上月28日提出多項質疑，例如陸巍給其父治療的時候有沒有過度診療，他和上海嘉慷公司之間是否有利益輸送，為何基因檢測公司要在醫院樓道中刷卡，院方對這些事是否知情等。她強調，目前一系列謎團還沒解開，希望當局盡快調查，而涉事醫院至今未向家屬和患者道歉。