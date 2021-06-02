台媒：美陸戰隊特種部隊本年首次赴台　協助練兵

美國助理國防部長提名人梅爾（Christopher Maier）日前表示，將派遣特種部隊協助訓練台軍特種部隊，加強台灣防衞能力。台灣傳媒周一（5月31日）報道，美國海軍陸戰隊特種部隊本年首次派員來台，與台軍特種部隊作「專家交流」，7月漢光演習後將有其他美軍特種部隊抵台協助訓練。

報道指，美國陸軍特種部隊及海軍海豹突擊隊，與台灣陸軍特種部隊每年的定期演習及協訓均正常舉行，包括在台中市谷關舉行的「互動操演」，以及澎湖外島的「閃光操演」。美軍承諾提升台灣陸軍特種部隊的戰鬥力，因此海豹突擊隊及海軍陸戰隊特種部隊本年密集來台。

梅爾曾透露，美軍特種部隊可協助台軍建立「抵抗網絡」（Resistance Network）。有台軍人士指，台軍特種部隊過去有類似的「潛伏抗暴」任務，即在大陸組建反共游擊隊；抵抗網絡是指一旦敵軍佔領登陸，便由特種部隊在民間組織後備軍人或曾受軍訓的平民，有組織抵抗及持續打擊敵軍，等候援軍到來及反攻。由於美軍曾在敍利亞執行類似任務，可望在台灣以「專家交流」名義執行計劃。

目前台灣新冠肺炎疫情嚴峻，美軍等外籍人士入境後須居家檢疫14天，並持有72小時內發出的檢疫證明才可進入台軍營區，並實施專人專車及分艙分流管制。台灣的國防部表示，台軍防衛作戰基於「防衞固守，重層嚇阻」軍事戰略，以預防戰爭為目標，相關軍事訓練與交流也是基於前述作戰指導而規劃，籲外界勿過度揣測。

台國防部智庫、國防國家安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲認為，解放軍已有執行超地平線立體登陸、岸到岸登陸與非正規登陸作戰等閃電戰能力，美方態度反映出美軍擔憂解放軍對台發動戰略突襲，台軍近期決定調升作戰區指揮層級，就是因應措施之一。