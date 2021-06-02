德國在台代表稱全力助台獲取新冠疫苗　惟合約不由政府掌握

台灣爆發本地新冠肺炎疫情，中國大陸聲稱願提供疫苗協助，遭台當局批評是「假好心」，又斥北京阻撓台灣購買疫苗。德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）周三（2日）表示，德國政府已努力促成台灣購買BioNTech藥廠研發的疫苗，惟合約簽訂與否及條件，不由政府掌控，而是取決於簽約雙方。

王子陶在Facebook發文稱：「請相信，德國政府，特別是德國經濟部長阿爾特邁爾，對於台灣與BioNTech間持續的溝通協調，盡了好一番努力。」如雙方能夠達成共識，德國政府自然樂見其成。他又表示，德國是COVAX全球疫苗計劃中第2大國際捐款國，台灣透過這項計劃，至今已購入60萬劑疫苗。

對於台灣本土疫情嚴峻，王子陶稱，長久以來台灣透過優秀的健康與衞生措施控制住疫情。他確信透過政府與人民共同努力，必能再次控制疫情。他又感謝各界人士，尤其是醫護人員不眠不休站在第一線執行任務，又指身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。他期望有來自不同廠牌、足夠的疫苗，能快速進口到台灣，屆時民眾能依舊維持高度的接種疫苗意願，使得在這次疫情受控後，台灣能比先前站得更穩健。

台灣購買德國BioNTech新冠病毒疫苗談判至今未果，台衞福部長陳時中上月27日首次透露，今年1月8日藥廠要求調整簽約新聞稿中的「我國」二字，希望改為「台灣」，但更改後藥廠又要求重新評估疫苗數量、調整時程，合約時程因此一再進遲。台媒上月底向藥廠查詢疫苗談判進度時，對方不願評論，僅稱公司的目標是讓世界上更多人能獲得疫苗。