台醫院再傳暴力　初步確診男患者失眠砸病房玻璃

台灣新北市雙和醫院日前發生確診男子持刀斬傷3名護士，不料，台北市立聯合醫院仁愛院區周三（2日）凌晨3時再傳暴力事件，1名年約60歲的男患者，持棍敲毀病房的玻璃。據了解，該名男患者第一次快速檢測結果受感染，核酸檢測結果尚未出爐，但為慎重起見，前往處理的警員已在家自主隔離。

台媒報道指，該名男患者疑因失眠致情緒不穩，於是拿起木棍敲病房的玻璃，院方隨即報警處理。由於警員曾近距離接觸該名男患者，事後已即時接受核酸檢測，仍待結果出爐。

至於雙和醫院的傷醫護案，負責制服傷人洪男的3名警員，曾有近距離肢體接觸，執勤後立即進行居家隔離，由警方安排檢測，結果於周三上午出爐，證實無受感染，令警方鬆一口氣，但未來仍需進行居家隔離觀察。

針對雙和醫院傷人事件，衞福部周二（1日）在Facebook發文強烈譴責暴力行為，又透露受傷護士事發後第一時間要求不要將事件告訴家人，以免家人擔心。據了解，3名受傷護士受嚴重心理創傷，院方已全力提供關懷協助。另事發時正值班的一名吳姓醫生則在Facebook稱，行兇者女兒事後感到抱歉，惟其弟弟不但無歉意，反指醫院不察覺兄長有刀，質疑「怎麼沒檢查清楚」。