佛山市南海區前常委違法受查　6年前健康理由辭公職

廣東佛山市紀委監委官網周二（6月1日）發布消息稱，該市南海區委前常委王雪涉嫌嚴重違法，正接受監察調查。資料顯示，王於6年前已辭去公職，其後加入一間城市規劃設計諮詢公司至今。

據官方簡歷顯示，王雪於1968年出生，是湖南衡陽人，1990年參加工作。他於2007年1月至2012年4月歷任南海區獅山鎮副鎮長，黨委副書記、鎮長，黨委書記、人大主席；自2012年4月至2013年12月，任佛山高新區管委會專職副主任，獅山鎮黨委書記；2013年12月至2015年1月，王出任南海區委常委（掛職），佛山高新區管委會黨工委委員、專職副主任，獅山鎮黨委書記。

王雪於2015年辭去公職時，有媒體報道其辭職原因是個人健康問題。辭職後，王雪加入深圳市蕾奧規劃設計諮詢股份有限公司出任副董事長。據該公司周一（5月31日）公告，近日收到佛山市監察委員會通知，公司副董事長王雪被立案調查並採取留置措施。目前，公司已對相關工作進行妥善安排。公告又稱，這次事件僅針對王雪先生個人，與公司無關，目前公司及子公司生產經營秩序正常。