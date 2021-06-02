台今增549宗本土確診12人死 男子打阿斯利康疫苗後血栓

台灣中央流行疫情指揮中心周三（2日）公布，全台新增372宗本土新冠肺炎確診病例、177宗校正回歸個案，總計549宗；另新增12人死亡。中心同時公布，台灣首宗注射阿斯利康疫苗後出現血栓的個案。疫情指揮官陳時中承認，台灣疫情沒有出現緩和趨勢。

指揮中心表示，確診個案年齡介於未滿5歲至90多歲，包括新北市310宗最多，其次是台北152宗、桃園28宗、基隆市18宗。12宗死亡個案有7男5女，年齡介於60多歲至90多歲。台灣目前累計9,389宗確診，包括8,195宗屬本土個案、1,141宗境外輸入、36宗敦睦艦隊，死亡人數累計149人。

指揮中心稱，血栓的事主是1名30多歲男性，上月12日接種首劑阿斯利康疫苗後出現發燒等症狀，3日逐漸緩解。惟他自19日後開始頭痛、腹痛，抽血檢查證實為血栓，經治療後情況已有改善。台灣目前有461,647人次接種阿斯利康疫苗，專家稱，注射後出現血栓機率是百萬分之2.1，比其他國家低，建議指揮中心應持續監測疫苗接種不良反應事件。

指揮中心同時公布大規模疫苗接種計劃，發言人莊人祥表示，若6月至8月疫苗數量足夠，便會啟動全面接種，目標是每周完成接種100萬劑。接種地點包括醫院、衞生所與大型接種站等，民眾可透過手機、電腦等方式提前一周預約，完成接種後會獲得接種紀錄卡，健保卡上亦有貼紙標記。