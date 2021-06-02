網紅直播帶貨售山寨手機　中興被誤當假貨遭下架

上月中有網民指，內地直播平台「快手」上一對網紅夫婦「驢嫂平榮」在直播帶貨期間，出售疑為山寨手機的「朵唯12 Pro」，網紅帳號其後遭平台封鎖，並將多個手機品牌下架，其中包括手機品牌中興。中興於周二（6月1日）發文表示，產品是因遭冒認而誤被下架。

快手早前就有用戶出售山寨手機的事件，宣布對手機類商品治理整改，下架朵唯、糖果、索愛、柔宇、中興、酷派等品牌的產品。中興手機隨後於微博發文稱，因有山寨產品貼上其子公司牌，而被誤會頂包，而中興通訊的終端事務部市場戰略部總經理呂錢浩亦指，事件為「山寨品牌導致的烏龍」。據悉，某廠商假借其子公司名義，推出「中興守護寶 Pro」假貨，被快手查處後認定為官方產品，因而被拖累下架。

有網民上月中於驢嫂平榮直播時，以899元（人民幣，下同，約1,092港元）購買聲稱原價為4,999元（約6,070港元）的朵唯12 Pro，其後發現其許可證訊息與產品內容不符，故揭發售賣假貨的事件。快手上月26日表示，經查後證實事件，並決定永不錄用該品牌及經銷商，及向消費者按產品價格作9倍賠償。

目前於該平台上已無法搜索驢嫂平榮的資訊，帳號原有超過2,000萬粉絲，內媒指，去年底該用戶亦曾被揭發直播帶貨時，售賣「防輻射酒」，驢嫂平榮隨後道歉及賠償。