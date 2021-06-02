北遷象群距昆明僅一公里　網紅偷食引路菠蘿遭禁播

雲南15隻亞洲象北遷多日，行蹤引來當地民眾及各界關注，內媒最新消息指，象群距離昆明市晉寧區僅餘一公里，日前已有工作人員嘗試在路面投放食物引導象群。但有網紅周二（6月1日）直播進食象群吃剩的菠蘿，遭平台封鎖其直播功能。

象群在周三（2日）凌晨4時進入玉溪市紅塔區新寨村，破壞一處民居，在早上6時於新寨水庫附近逗留，有民眾於早上9時在紅塔區春和街道的河邊拾到大象糞便，並稱好奇打算將糞便帶回家種花。據悉象群離晉寧區僅一公里，省林草局早前已向昆明市政府發出提醒函，建議提早預警。居於清水村的村民表示，在周二下午象群經過當處，從寓所2樓望見大象從田邊走過，他指雖然沒有為農作物購買保險，但早前政府已承諾會給予補償。

為引導象群走往正確方向，應急人員在周一（5月31日）已在象群會經過的路段岔口，放置粟米、菠蘿及香蕉等食物，有網紅於短片平台抖音直播在洛河鄉，食用地上象群吃剩的菠蘿，引起網民討論，抖音人員向內媒透露，經查後認為該影片有譁眾取寵之嫌，決定封禁其直播功能，事主其後表示自己並非與象群搶食。

位於雲南省西雙版納傣族自治州的中國科學院西雙版納熱帶植物園周二透露，另一群共17隻亞洲象的象群於上月24日進入園區未離開，是自1959年建園以來首次有野象進入，由於園內種有陸稻、燕麥及油葵等具研究價值的農作物，園方現正緊急設置防護網保護，並派出無人機偵察象群動向。