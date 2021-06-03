12歲生日宴愈趨奢華　教師憂學童錯建金錢觀

山東近年興起家長隆重籌辦子女12歲生日宴的風氣，大開筵席招待同學及親友，動輒花費逾萬元，有的甚至高達20多萬元（人民幣，下同，約24.3萬港元），有家長認為此場合不僅浪費金錢，惟礙於辦宴成風不得不跟從；有教師則憂慮這種攀比心理，反令學童建立錯誤社交觀念。

內媒周三（6月2日）報道指，山東太原李太太近日為女兒舉辦12歲宴，延開18席招待親友，每席價格逾2,000元（約2,430.9港元），包括清蒸海斑魚、生蠔、鮑魚等菜色，李太太稱原本家族並無此傳統，但女兒的同學均有籌備12歲宴，故只好硬着頭皮舉辦。

太原多間酒店均表示除婚宴外，12歲宴的預訂為最多，更稱幾乎每星期都有訂單。在一個於高級酒店舉辦的宴會中，有家長甚至安排7名攝影師紀錄畫面，連同裝飾、儀式及每席價錢，估計費用超過20萬元。

據悉，12歲「開鎖」宴為山西、陝西、內蒙古等地的習俗，但近年愈趨奢華。太原市一所小學的教師表示，這個年齡層對人情世故概念模糊，頻繁參加宴會不但耽誤學業，更不利於建立正確價值觀及金錢觀；山西大學哲學與社會科學院教授邢媛亦認為，校方應加以引導遏止奢風，進一步讓社會形成節約、反對浪費的風氣。