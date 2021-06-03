男子賣狗肉遭非法拘禁毆打　5名愛狗人士判緩刑

四川廣元市狗肉商販向某某，前年因售賣狗肉與一批「愛狗人士」起爭執，結果被非法拘禁及毆打近4小時。事後有5人被起訴，廣元市利州區法院近日作出一審判決，5人犯非法拘禁罪成，被判緩刑。

事發於2019年12月15日，在廣元市利州區上西街道售賣狗肉的向某某，與數名「愛狗人士」發生糾紛，經警方調解後事情告一段落。未料至30日晚上8時許，這些「愛狗人士」得知向某某在家的消息，便相約到他家中逼問狗肉來源、殺狗地點、賣狗肉原因等問題。

「愛狗人士」逼問不果，便找來更多同夥毆打向某某，包括掌摑、拳打腳踢，後來更將他載到郊外空地，繼續逼問、毆打他，且變本加勵要他下跪。之後向某某趁他們在旁抽煙時逃走，可惜被追回。內媒指，整個非法拘禁、毆打過程持續近4個小時後，向某某才得以逃離現場。事後警方帶他驗傷，為輕微受傷。

案發後，涉案的李某、程某主動投案，孟某某、王某某經警方傳召到案，楊某某被抓捕歸案，5人賠償了向某某經濟損失。廣元市利州區檢察院向利州區法院提起公訴，法院以非法拘禁罪追究他們的刑事責任，判拘役4個月、緩刑6個月。不少網民認為判罰過輕，沒有阻嚇力，反而助長類似事件發生。