剛出獄2周又搶劫3高中生　台男判囚9年

台灣新北市淡水區男子陳彥廷，今年1月剛出獄不到2周，再持刀強盜3名身材瘦小、就讀高中少女，其中2次因巴士要進站而逃跑，只有第1次得手400元（新台幣，下同，約113港元）。公設辯護人稱，僅構成妨害自由罪，士林地方法院合議庭並不採信，依照攜帶凶器強盜罪、2次強盜未遂，判處陳男有期徒刑9年。

21歲的陳男今年1月2日剛出獄，同月12日早上6點時，鎖定在巴士站等車的女子下手。陳先從後方環抱，其中一手拿刀抵住女子的脖子，逼其交出手機等財物，受害女子交出400元。隔了6天，陳男見高中女生等巴士，再度下手，女高中生嚇得蹲在地上大叫，此時巴士正好進站，陳男立刻逃跑，女生的手機被拋飛在地上。至當晚，陳男又故技重施，另1名高中生直接用手抓住刀刃阻止，陳男再次失手。

警方循線找到陳男，起出犯案時所穿的連帽外套。他開庭時辯稱「女高中生大聲尖叫，還來不及開口要錢和拿手機，就趕緊逃離」，以為這樣可減輕罪行，但合議庭認為，證明已著手實施強盜行為，沒有得逞則屬未遂。

另外，陳趁搶劫時摸胸，法官認為受害女子說當時很緊張，從背包拿錢給陳時，感覺胸部被碰觸到，不知道是左邊還是右邊，過程大約1、2秒，合議庭認為並沒有滿足或刺激性慾的意圖，判決其無罪。