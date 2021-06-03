名校生自比土豬　駁斥考試機器言論　價值觀過激惹議

內地高考在即，網絡上近日流傳一段出自極高升學率的河北衡水中學學生演講片段，憶述自身在學的經歷，力爭上游望成家族驕傲，反駁外界斥該校學生為考試機器的言論。他更以「土豬」自比出身平凡，期望一日可以到城市「拱白菜」，借用內地網絡形容醜男抱得美女的說法。片段引來正反雙方的討論，有人指演講令人熱血沸騰；亦有聲音質疑其內容過分歇斯底里，且以非黑即白的邏輯發洩對社會的怒氣。

演講的張錫鋒為該校的高三學生，他在內地節目《超級演說家》中談及自己對青春的看法，指自己出生於河北的平凡家庭，不少同學均比他享有更豐富的家族資源，且仍然進取求學。他坦言家境平庸，肩負幾代人的期望，希望成為家族驕傲；又指出外界詆毀該校學生為考試機器，乃否定同學的努力，不理解真實情況，他希望寒門子弟能以高考改寫命運，讓出身平凡的自己可在一線城市發展理想。

有評論指片段的感情渲染成分過濃，指中學生正值塑造價值觀的時期，此類演講或令觀眾情緒波瀾起伏，又稱此類學校的所謂勵志影片，與傳銷無異；亦有人指出片段過分誇大普通家庭的悽慘，與事實相距甚遠。衡水中學宣傳處工作人員於周三（2日）向內媒透露，該節目在很早以前錄製，現時張錫鋒正準備高考。