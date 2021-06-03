5歲女剝牙流血不止致腦死　醫院指家長隱瞞病歷

廣西南寧一名5歲女童日前到當地一間醫院剝牙，突然大量出血並休克，搶救無效宣告腦死亡。醫院事後稱女童的情況較為罕見，又指與其患有血管瘤或可能存在其他先天性疾病有關，強調院方的診療符合規範。家屬卻質疑醫院有疏失，並希望有關部門介入。

據內媒日前報道，就讀幼稚園的女童琪琪（化名）於5月8日遭同班同學打了臉頰。翌日早上她告訴母親周女士一顆大牙鬆了，其後數天，琪琪起床後嘴巴都會出血。周女士於是在5月13日帶女兒到南寧市第二人民醫院口腔科檢查，醫生建議將牙拔掉。周女士曾問醫生，拔牙會否出很多血，又是否要打止痛止血針，醫生表示不用。周女士稱，當拔牙一刻，「血像開閘一樣噴湧出來」，之後女兒便被送往搶救。

約1個多小時後，琪琪出現休克，醫生懷疑她有血管瘤。5月14日，琪琪被轉往廣西醫科大學第一附屬醫院，並送入深切治療病房，惟之後一直未醒。最終於同月22和23日被兩次鑑定腦死亡。同月26日，周女士及丈夫簽字捐出女兒器官，但同時質疑醫院存在醫療失誤。

南寧市第二人民醫院隨後組織多學科及廣西醫科大學附屬口腔醫院專家會診，認為女童右上頜骨不排除有血管瘤，又可能存在先天性疾病才導致出血。醫院又稱，拔牙的醫生獲國家證書及執業證書，當女童拔牙後出血不止，醫生已立即止血處理。此外，醫院指家屬當時未告知女童可能患有血管瘤或其他先天性疾病。不過周女士表示，女兒於去年11月因臉上出現紅斑，曾到廣西醫科大學第二附屬醫院檢查，當時醫院沒告知女兒有血管瘤。