內地今公布增24宗確診　荔灣首宗病例核酸仍受感染

內地周四（3日）公布，過去一日新增24宗新冠肺炎確診病例，15宗本地個案全部出現在廣東省廣州市。在這次廣州本地疫情中首宗確診、居住在荔灣區的郭婆婆，至今核酸檢測仍顯示受感染，但情況穩定。截至周三（2日）凌晨零時，這輪疫情感染鏈累計達61人。

自5月24日廣州出現首宗本地確診病例後，該市累計報告54宗病例，佛山報告6宗，茂名1宗。收治郭婆婆的廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮表示，根據臨床觀察，這次本地疫情有4大特點：一，是這次的感染者普遍病毒載量高；二、病毒的傳播能力很強；三、患者病情進展迅速，潛伏期非常短；四、核酸檢測恢復無感染時間長。目前的本地病例中，只有1人核酸無感染。

雷春亮又稱，在這次本地感染病例中，4人接種了第一針新冠疫苗，卻沒來得及打第二針就被感染了。但他強調，目前發現只要接種了疫苗，即使未完成2劑接種，基本病情都不重，臨床結果顯示疫苗預防重症的效果很突出。

內地過去一日新增確診病例，除廣東省15宗本地及2宗境外輸入病例，其他境外輸入個案分別為上海3宗，四川2宗，北京和福建各1宗。同日新增18宗無症狀感染個案，廣東報告12宗，其中5宗為本地個案，7宗境外輸入。至今內地累計91,170人確診，當中4,636人病亡。