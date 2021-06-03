北遷象群進入昆明　政府提醒市民避開投食點

雲南15隻亞洲象北遷行蹤惹關注。據內媒報道，象群於周三（2日）晚上9時55分沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進，進入昆明市晉寧區雙河鄉。晉寧區政府當晚發公布，市民如遇亞洲象闖進家時，應盡快躲到安全區域，並報警求助。若在野外遇到投食點，市民應立即避開。

雲南省林草局協調無人機監測團隊、應急處置團隊、亞洲象專家，提前研判和通報遷移線路，指導當地全面開展布防工作。昆明市、晉寧區兩級啟動應急處置預案，現場12架無人機不間斷監測，全面開展布防，緊急增調泥頭車，封鎖周邊入村道路，迅速組織群眾撤離，實施投食誘導，確保人象安全。玉溪市持續加強監測，落實防控措施，防止象群折返帶來的安全風險。

晉寧區政府在公告中提醒居民，勿在院子晾曬粟米、存放食鹽等亞洲象愛食的農作物、食物，避免引牠們闖進家門。亞洲象受到驚嚇後會因自衞的本能對人發起攻擊；若與亞洲象在野外相遇，禁止圍觀、挑逗、戲弄，禁止用鞭炮、禮花彈等方式惡意驅趕和傷害，應盡快避讓。當局對亞洲象「定點投食」是用於引導亞洲象遠離村寨，防止人象衝突。車輛在行駛過程中如遇大象，應停靠在安全區域，關閉車窗車燈，不要響按，保持安靜，待大象走後方能通行。