美前國防官員促拜登援台　日方輿論一面倒撐輸疫苗

台灣本土新冠肺炎疫情升溫，急需疫苗解困。美國國防部前亞太助理部長薛瑞福當地周三（2日）敦促美國總統拜登，釋出疫苗時應優先考慮台灣。早前有消息指，日本有意向台灣提供疫苗。日媒周四（3日）表示，日本政府是刻意披露消息試探民意，作為落實政策的基礎。

目前擔任華府智庫2049計劃研究所（Project 2049 Institute）主席的薛瑞福周三發表聲明表示，援助國際社會與弱勢群體能體現美國價值。儘管所有盟友與夥伴都應列入美國釋出疫苗的優先順序，但台灣更應獲特別考量，原因是北京以實現其專制政治目的，阻撓台灣取得疫苗。

薛瑞福指出，台灣人口稠密，致使病毒傳播快速，但世界衞生組織與其他國際渠道因受大陸脅迫，無法提供協助，加劇台灣疫情。此外，在疫情大流行初期，美國面臨設備短缺之際，台灣迅速提供關鍵防護設備，挽救無數美國人性命。現在台灣面臨關鍵時刻，需要美國幫忙，他敦促拜登政府作出回應。

日本《產經新聞》早前率先披露，日本政府正研究向台灣提供英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的阿斯利康新冠疫苗。該報台北支局長矢板明夫周四接受台灣網絡電台訪問時稱，日本政府雖然知道北京絕不樂見其成，但仍需評估反彈力道，於是刻意披露消息，觀察輿論反應，結果發現在當地獲9成以上支持。他又指出，執政黨提出上述建議，也沒有政治人物反對，原因是選舉臨近，親大陸在日本完全不獲選民支持。