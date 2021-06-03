南方限電升級　工廠開三停四違者拉閘48小時

廣東省近期遭遇新冠肺炎疫情和限電夾擊。受雨水不足等因素影響，該省於上月起已啟動限電措施，其中東莞據指將錯峰用電安排延續到年底，很多工廠已啟動「開三停四」（即一周停工4天）措施，企業如有違反，將被罰拉閘（停電）48小時。

內地媒體報道，錯峰用電已在廣東省持續超過兩周，且限電情況持續升級，範圍不斷擴大，停電時間亦延長。該省受影響城市包括廣州、佛山、汕頭、東莞、惠州、珠海、中山、潮州等。據東莞市南城街道辦事處於上周四（5月27日）證實，今年東莞全市供用電形勢嚴峻，錯峰用電措施或將延續至年底。

報道指出，有些地方工廠已經「開三停四」，只在正常供電的日期安排工人輪班，對生產造成負面影響。有工廠負責人表示，現在天氣熱，工人很辛苦，因此緊急採購多部大風扇降溫並將熱氣向外抽，但擔心長此下去會有工人流失。

有工業園區微信群消息稱，相關部門正統計「自發電企業摸查」，結果顯示，當前自行發電企業不多，但有準備的企業非常多。在深圳有中小型工廠負責人稱，平日峰值用電大概0.8至0.9元人民幣一度電，如果租柴油發電機，成本約1.6元人民幣/度，貴近一倍。

報道稱，內地因西電東送政策，但進入第二季後，雲南等地處於枯水期，送電能力不足，除導致廣東出現供電緊張，雲南省內各地用電企業也開始應急錯峰用電，部分企業出現壓產、減產情況。亦有分析認為，自中國與煤炭大國澳洲交惡後，內地煤炭供應便持續緊張，可能是內地能源緊張的原因之一。