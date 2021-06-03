美軍電偵機東海盤旋　解放軍機今3度赴台西南空域

美國繼周三（2日）派出軍機沿着台海中線向南飛行「畫中線」後，周四（3日）再被發現在中國東海海域盤旋。這也是美國軍機3日內2次在相關海域出現。而在周四中午前，解放軍軍機被指3度現身台灣西南空域，遭台空軍廣播驅離。

北京大學的南海戰略態勢感知計劃周四在微博表示，美國空軍1架RC135U電子偵察機當日從日本沖繩嘉手納基地起飛後進入東海，在中國東部海岸線外圍及台海北口上空盤旋。周二（1日）南海戰略態勢感知計劃亦曾發布消息稱，美國空軍1架同一型號電子偵察機沿中國東部海岸線，在黃海、東海上空展開偵察行動。據知，該電子偵察機在空軍中僅裝備2架，主要向總統、國防部長、戰區指揮官提供戰略電子情報。該機可以定位識別對手海陸空雷達信號，為作戰人員提供戰略分析。

另台媒根據廣播記錄顯示，解放軍軍機於周四上午8時正、10時01分，以及12時32分，三度進入台西南空域，高度由3,500至6,900米，遭台空軍在空中警戒並廣播驅離。據Facebook「台灣西南空域」專頁記錄，解放軍軍機本月累計進入上述空域2天，遭廣播驅離4次。而根據台國防部公布，解放軍軍機今年累計進入台空域102天、309架次。