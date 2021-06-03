台今增583宗本土確診　17人死亡

台灣中央流行疫情指揮中心周四（3日）公布，全台新增364宗新冠肺炎本土確診、219宗校正回歸、2宗境外輸入，另有17人死亡。疫情指揮官陳時中指出，年輕人染疫比例正在增加。

陳時中坦言，整體來講似乎好像有一個新高峰，不過事實上不是很明顯，要這兩天清查會更清楚，不過目前來看，屬於比較不好的迹象。他指，5月10日前，20至39歲染疫者佔34%；5月11日至6月2日，20至39歲染疫者往下降到19.9%；但周三（2日）新增個案年輕人染疫升到25.2%，顯示防疫有鬆懈。

至於疫苗接種數據，指揮中心發言莊人祥稱，昨日全台接種56,157人次，目前已有62,029人完成接種，發生疫苗嚴重不良反應3宗，包括1名20多歲女子接種兩日後呼吸急促，目前在ICU觀察治療；1名50多歲男子接種後出現頭痛、嘔吐等症狀，疑似血栓；1名40多歲女子接種後發燒肌肉痠痛，疑似血栓。

指揮中心表示，綜合所有本土確診個案共有583宗，包括新北市265宗最多，其次是台北市224宗、苗栗縣34宗、桃園市30宗、彰化縣15宗、台中市5宗。17名死者有13男4女，年齡介於40多歲至90多歲。至於2宗境外輸入，分別來自印尼、越南。台灣目前累計9,974宗確診，包括8,778宗本土病例、1,143宗境外輸入、36宗睦艦隊，166人死亡。