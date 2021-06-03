台民眾今赴總統府快閃「討疫苗」　轟政府抗疫不力

台灣新冠肺炎未見緩和、疫苗數量不足引起民眾不滿。前新聞局長鍾琴、國民黨立委鄭正鈐周四（3日）發起「小英！給我疫苗」全民快閃活動，號召民眾下午2時開車或踩單車到位於台北的總統府附近，長按喇叭10秒鐘，以示反對當局抗疫不力。

現場情況所見，大批私家車、的士車身貼着「我要疫苗」標語行經總統府，車龍延綿10多米，總統府前一度出現車龍堵塞，喇叭聲持續超過20分鐘，另有人在總統府前高舉旗幟。警方隨即封鎖路段，避免車輛再度湧入。

根據活動採訪通知，台灣疫情未如中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中所言趨緩，適逢周四是禁煙節，「大家怒火中燒，需要發洩」，因此到總統府周邊道路表達「趕快施打救命疫苗」訴求。鍾琴解釋，選擇下午2時開始活動是因應疫情中心記者會的開始時間。

針對政府買不到疫苗，鴻海始創人郭台銘欲出手採購500萬劑德國生物科技公司BioNTech疫苗，獲得民眾支持。有台媒就此事進行民調，截至周四上午11時50分已有9,095人投票，其中84.7%回答「非常支持」、3.8%「不太支持」、4.6%「還算支持」、6.3%「非常不支持」。政黨方面，支持民進黨佔13.6%、支持國民黨有16.6%、支持民眾黨有13%，55.2%回答「其他/都不支持」。

另有台媒引述數據顯示，5月赴美旅客大幅增加，桃園機場赴美人數從4月的5,946人，增至5月的8,346人，增幅近4成；6月航班也即將被訂滿，當中不少人打算到美國打疫苗，亦有不少留學生計劃提早返美接種疫苗，預計出境人數仍會不斷上升。有赴美旅客指，「那邊剛好這次去就可以打疫苗，因為不限是否本國的國民，可以免費去打。」