疫情爆發逾半個月　在台港人批疫苗短缺盼香港協助

台灣新一波新冠疫情自上月中爆發以來，先後刷新確診及病亡數字。有在台港人接受東網記者採訪時透露，因擔心疫情持續升溫，已訂好防疫酒店回港，直至校方遙距教學到學期完結。另有學生批評台灣的疫苗短缺且安全成疑，盼香港政府能伸出援手。

去年2月由香港到金門入學的劉姓港生表示，疫情爆發後多名同宿舍的大陸學生紛紛回到大陸，但他覺得應避免不必要的移動以降低感染風險。至於返港申請，劉同學認為台灣的核酸檢測需自費6,000元新台幣（約1,700港元），昂貴價格令學生難以負擔。加上台灣的疫苗短缺，目前只有英國阿斯利康疫苗提供，惟此疫苗已出現首宗血栓反應，他因存有疑慮不敢接種，並希望香港能將德國BioNTech疫苗釋出給台灣。

而在高雄市就讀某科大的小婕（化名）表示，她剛從台灣回到香港並入住防疫酒店，但認為台灣疫情基本管控良好，自己沒有太大擔心，只是因為想家及學校公布遠距教學，遂買機票香港。但小婕又指，很多留在台灣的香港同學均想回港探望家人，但因訂不到防疫隔離酒店只好作罷。

基隆崇右大學影視傳播系的黃姓港生則提到，現時台灣面臨疫苗困窘，台方應考慮購買大陸的疫苗，相關當局也無庸過於嚴謹和慎重作出彈性調整，又希望各黨派不要因為疫情「繼續吵架」，對大眾沒有好處，應合力與民眾抗疫。

在重災區台北市居住的港人Juno（化名）表示，繼所有大專院校都轉作遠距教學，現時除了購買生活用品之外都不會出街，而自己亦由於生涯規劃及讀書的關係，未能夠回港，如果台灣日後有足夠的疫苗提供，亦會考試接種。他目前以平常心面對，更加注意個人衞生及關注疫情，但擔心屆時疫情嚴重到升至「第四級警戒」時，或會對生活造成更大影響。

另外，丈夫為港人的台灣人羅小姐指出，去年初生完小孩後遇上香港疫情爆發，她與丈夫已分隔兩地1年4個月。她認為，台灣初時以封鎖出入境的防疫措施做得相當不錯，讓台灣人有安全感，相較其他國家贏在起跑線。但她目前暫不考慮往香港和老公團聚，因台灣現時被香港列為中高風險地區，與小孩入境時相信會在篩檢及隔離遇上眾多難題，認為目前應待在台灣做好自我防護，希望能平安度過這段危險期。

東網駐台記者郭良傑報道