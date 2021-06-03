傳日本明運120萬劑疫苗抵台　陳時中：不放棄任何機會

台灣新冠疫情嚴峻，惟疫苗不足引起民憤。日媒周四（3日）報道，日本政府周五（4日）將決定，提供給台灣約120萬劑英國阿斯利康疫苗。對此，疫情指揮中心指揮官陳時中晚間接受媒體訪問時表示有些意外，指要核對、確認後再回應。

多間日媒先後報道，日本外務大臣茂木敏充在周四的參議院外交防衞委員會上表示，台灣的自產疫苗要到7月生產才能正式到位，認為日方疫苗援助台灣一事是有緊急的需要，「目標6月中就能提供疫苗給台灣」。惟至傍晚，有報道指日本政府決定周五提供疫苗給台灣，將由日本航空公司執飛，在周五上午11時45分從東京起飛。

對此，陳時中表示，政府在疫苗方面一直都有在努力。雖沒證實以上傳聞，但也未否認消息。媒體追問是否疫苗還沒上飛機的關係，所以不方便說？他僅說，「一直有在努力，這段時間一直都在溝通，不放棄任何機會」。

報道又指，考慮到中國大陸正積極以向各國供應疫苗的方式開展「疫苗外交」，所以日本政府將繼續推動疫苗供應，並在發展中國家建立「冷鏈」低溫運輸網絡。日本首相菅義偉周四亦鬆口指，疫苗供台一事正進行最後階段。