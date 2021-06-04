冀助聾啞人士　失聰女子苦讀成全國首名聾人律師

內地一名兒時因意外而失聰的女子，有感聾啞人士難以尋得法律援助，故憑着比正常人花費更大的努力，終由法律助理，成為全國超過40萬名律師中，首名聾人律師。

譚婷8歲時因醫療事故失去聽力，被迫輟學。她5年後到特殊學校復課，最終2017年在聾人大學畢業。及後她在求職網站發現一則聾人法律助理的招聘，自此踏上法律之途，每日為大量聾啞人士提供法律意見。在溝通過程中，譚婷意會到自己從校園習得的傳統手語，與形象生動及不受語法規範的日常手語相距甚遠；同時為分開處理失聰及啞的求助者，於是逐步學習日常手語及重新嘗試開口說話。

譚婷憶述一次有300多名聾人到訪事務所，惟當時僅一名律師懂手語，激發起她希望成為真正的律師，為聾啞人士發聲，遂向事務所的律師求學。她指普通人需一日理解的知識，自己要3日方能理解，但仍堅持學習。經驗一番努力，譚婷終於成為全國首位及唯一一名聾人律師，在重慶華代律師事務所任執業律師，更在上月中在中國殘疾人聯會舉辦的座辦會上，代表聾人發言。