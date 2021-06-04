內地兒童化妝品亂象叢生　部分成分恐致性早熟

愛美是人的天性，現在就連小童都擁有自己的化妝箱，有人甚至直在網上直播化妝與網民互動。據內地電商數據顯示，去年全國兒童化妝消費較前年增加3倍。有傳媒調查發現，很多在網上出售兒童化妝品的商家，不具備經營化妝商品的資格，所售商品為降低成本，更含有禁止成分，恐令兒童過敏甚至性早熟。

在內地電商平台上搜尋關於兒童化妝品，可找到各類價格便宜的產品，例如唇彩、唇膏、胭脂、指甲油、眼影、閃粉等。當中不少產品都標榜「健康」、「無毒」、「天然成分」等，有些更註明食品級環保兒童化妝。但有家長表示，孩子曾使用某款兒童化妝品後面部紅腫過敏，連鄰居的孩子也「中招」；也有家長指孩子使用化妝品後皮膚潰爛，就醫後被告知是產品問題。

有業內人士透露，不少兒童化妝品刺激性較強，含有增白、激素等成分或有毒物質，兒童皮膚對細菌的抵抗力較弱，用後容易影響正常代謝，導致皮炎等問題。一些偽劣產品含有禁止成分，對兒童的危害更不在話下。此外，在網上售賣所謂兒童化妝品，實際註冊商標多為玩具，檢測依據也為國家玩具標準。

據了解，雖然內地於2013年開始實施《兒童化妝品申報與審評指南》，但內容沒有針對產品成分的強制性標準。但隨着兒童化妝品規模愈來愈大，內地相關部門今年以來已開展針對嬰幼兒和兒童化妝品市場加強檢查，相關法規也逐步完善。惟消費者選購時，應查看產品的註冊、備案編號是否符合化妝品的規則，並向經營者索取發票，以便維護自身權益。