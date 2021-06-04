微信新規嚴限色情低俗　禁暴露趴床直播

內地直播亂象頻生，即時通訊軟件微信周四（3日）針對短片帳號直播發布新規定，當中包括禁止未成年人擔任主播、刻意扮醜、挖鼻等不雅動作；又禁止穿着情趣、暴露或帶有性暗示的服裝進行直播，甚至不准用戶進行直播時在床上躺臥、俯伏或倚坐。

規定要求，禁止引導或輸出不良價值觀，宣揚不正確婚戀觀、家暴、PUA（搭訕達人）等；禁止直播封建迷信內容，比如以周易、命理名義預測國運、政府政策動向、自然災害，以及塔羅牌占卜、算命、預測生男生女、看風水，其他違反自然科學的活動等。

針對色情和低俗內容，規定禁止直播用戶作出具有性挑逗、性誘惑的表演或動作；禁止頻繁做出有走光風險動作，如彎腰顯示胸部輪廓；禁止進行與性部位相關的低俗涉黃遊戲；禁止吸煙、飲酒、謾罵等；禁止進行無下限的搶眼球行為，如進食令人不適的物品如煙灰、活物、死物、浸過洗腳水的即食麵等；禁止刻意展示紋身等。

規定又對直播的衣着和道作出規定，禁止穿着政府機關工作制服或配件、情趣內衣或帶有性暗示服裝；禁止以床單、被等作道具。另規定不建議用戶直播期間長時間螢幕掛機、長時間定格在同一或相似畫面、直播監控影像或聲音等無意義內容，以及不建議使用清晰度過低的直播畫面。