內地今公布24宗確診　荔灣隔離區單日清54噸垃圾

內地周五（4日）公布過去一日新增24宗新冠肺炎確診病例，9宗本地個案全部出現在廣東省。最先爆發這波本地疫情的廣州市荔灣區，凌晨宣布對3個區域實施封閉式管理，居民不得出門，日常用品由專人配送。封閉管理措施令區內生活垃圾轉運成為防疫重中之重，據指荔灣區2個隔離區單日收運的垃圾一天便多達54噸。

廣東省單日新增確診病例，廣州報告8宗，2宗為無症狀感染者轉確診；佛山報告1宗。廣州同日新增2宗境外輸入確診病例，患者來自柬埔寨和菲律賓；新增4宗無症狀感染病例，廣州報告1宗本地和2宗輸入個案，其餘1宗輸入個案由肇慶報告。據內媒周五報道，因疫情防控需要並保障患者安全，廣州市各大醫院於官方微博宣布暫停門診服務一天，部分醫院恢復時另行通知。

廣州市荔灣區新冠肺炎疫情防控指揮部周五凌晨發通告稱，對白鶴洞街、中南街、東漖街全域實施封閉式管理。據荔灣區城市管理機械化作業管理中心副主任王文科稱，與平時收運生活垃圾不同，疫情高風險地區的生活垃圾要經過極其嚴格的消毒流程，才能進行焚燒處理。王文科估計，現在的工作量是平日的3倍。

除廣東確診病例，內地過去一日新增境外輸入確診病例分別為上海5宗，四川、雲南各2宗，北京、內蒙古、浙江和陝西各1宗。廣東省以外無症狀感染個案有17宗，全部為境外輸入。至今內地累計91,194人確診，當中4,636人病亡。