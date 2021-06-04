英聽證會查新疆侵犯人權　華斥惡意炒作

新疆人權問題再引起關注，新疆維吾爾自治區人民政府周四（3日）召開記者會，指新疆存在強迫勞動是美國及西方反華勢力的謬論。另英國御用大律師尼斯（Geoffrey Nice）周五（4日）在倫敦主持一系列聽證會，稱要收集中國政府在新疆侵犯人權的證據，以調查有否出現種族滅絕情況。

聽證會為期4日，聽證委員會由8人組成，包括學者、律師和前外交官，邀請30人提供資料，受邀的包括美國丹佛大學、英國紐卡斯爾大學和澳洲戰略政策研究所的學者等。惟聽證會未獲政府支持，結論亦不具約束力。主辦方強調，期望能增添有關中國侵犯人權的證據。

世界維吾爾代表大會主席艾沙表示，因為國際法院不打算調查中國政府在新疆的行為，所以今次由私人組織籌辦聽證會，是他們唯一選擇。3名流亡海外的維吾爾人在會上指控，新疆政府於2007年開始將孕婦集中起來，要對她們強制墮胎，否則沒收房子和財產。有婦產科醫生表示，她和其他女臨床醫生過去經常帶着移動超聲波儀器，挨家挨戶地檢查是否有婦女懷孕。

新疆政府發言人徐貴相表示，中國政府高度重視勞動者權益，反對強迫勞動，而新疆依法保障勞動者的權益，大力改善勞動環境及條件，批評反華勢力打着人權旗號，惡意炒作所謂強迫勞動，剝奪新疆人民合法的勞動權利，令他們處於窮困、封閉、落後處境，從而擾亂新疆穩定發展大局。新疆人力資源及社會保障廳廳長熱合滿江強調，開展勞動力轉移就業工作，根本原則是充分尊重勞動者的意願。