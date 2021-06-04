熱帶風暴彩雲傍晚或登陸　全台降雨明顯增加

熱帶風暴「彩雲」逐漸逼近台灣，預計周五（4日）下午至周六（5日）最接近。台氣象局表示，彩雲於周五傍晚有機會在台灣登陸，受風暴影響各地降雨機率增加。當局於周四（3日）下午和深夜先後發出海上和陸上颱風警報。

彩雲於周五中午12時集結於北緯20.5度、東經118.8度，即鵝鑾鼻西南方約270公里海面上，以時速37公里向東北移動。台氣象局簡任技正伍婉華表示，受彩雲外圍環流影響，台灣周五西南部海面、東半部海面及巴士海峽風浪將逐漸增大。恆春半島、蘭嶼及綠島等地沿海空曠地區將有較強陣風，預計周五下午綠島、蘭嶼有8至9級風，深夜平均6至7級，最大可達9至10級。

截至周五上午11時，氣象局已針對本島16縣市發布大雨及豪雨特報。伍婉華預料，周五西南部地區、台東地區及金門、馬祖等地會有短暫驟雨或雷雨，午後雷陣雨勢明顯，大台北地區會有明顯的局部大雨，加上鋒面接近，雨勢將持續。鋒面預料周末會在台灣上空，風暴接近時雨勢將明顯增大，料周六多地有雷陣雨或局部大雨以至豪雨。

專家原預期彩雲對台灣的影響不大，卻陸續發布颱風海警和陸警。彩雲北上帶來的水氣，與周六南下的鋒面結合，將形成「梅雨滯留完美條件」，可望為全台帶來明顯降雨，紓解旱情。