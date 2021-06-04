13屆全國人大常委會第29次會議　下周一起舉行

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉周五（4日）在記者會上公布，十三屆全國人大常委會第九十四次委員長會議決定，十三屆全國人大常委會第二十九次會議於下周一至四（7至10日）在北京舉行。

委員長會議建議，本次常委會會議審議數據安全法草案、海南自由貿易港法草案、軍人地位和權益保障法草案、軍事設施保護法修訂草案、安全生產法修正草案、印花稅法草案、法律援助法草案、醫師法草案；並審議國務院關於提請審議職業教育法修訂草案的議案、關於提請審議審計法修正草案的議案等。

臧鐵偉指出，印花稅法草案今年2月已進行初次審議；根據各方意見擬作出修改，包括適當降低稅率、進一步明確印花稅的徵稅範圍、完善稅收優惠規定。他又指，制訂海南自由貿易港法是黨中央確定的重大立法項目，提請今次審議的草案三次審議稿，在促進海南自貿港建設和發展方面作出有針對性的新規定，包括明確海南自由貿易港的定位、細化簡併稅制的規定、明確貨物由內地進入海南自由貿易港退稅的稅制安排、完善生態環境保護的有關規定。

數據安全法草案則於去年6月及今年4月進行了兩次審議，臧鐵偉指，提請本次常委會會議審議的草案三次審議稿擬作的主要修改，包括建立工作協調機制，加強統籌數據安全工作；明確對關係國家安全、國民經濟命脈、重要民生、重大公共利益等數據實行更嚴格的管理制度；進一步完善保障政務數據安全方面的規定；加強處罰相關違法行為等。至於個人信息保護法草案今年4月已進行二次審議，收集到的意見希望細化完善個人資訊處理規則，進一步規範各行業及政府部門處理個人資訊的行為，提高透明度，加強保護未成年人和敏感個人資訊，加強處罰非法收集買賣個人資訊等行為。