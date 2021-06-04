日贈台124萬劑阿斯利康疫苗　今午運抵

台灣新冠疫情嚴峻，日本決定向台捐贈124萬劑英國藥廠阿斯利康及牛津大學研發的新冠疫苗，於周五（4日）下午運抵台灣，有傳期間美軍運輸機一路「護送」。台駐日代表謝長廷較早前親臨東京成田機場，冒雨見證疫苗運上機。大陸國台辦發言人馬曉光則表示，當前只有接受安全高效、數量充足的大陸疫苗才能有效抵禦病毒。

謝長廷在Facebook發布自己歡送日本航空公司把疫苗送往台灣的照片，指一年前也在此地迎接中華航空公司送來的口罩，都是為了共同抗疫。他形容這批疫苗是及時雨，稱「心情都一樣充滿了溫暖，台灣和日本有危難時互相支援的傳統，這次謝謝日本」。國民黨主席江啟臣亦表示，感謝所有對台灣的善意，這也證明台政府疫苗採購能力，急需國際與民間的協助，呼籲政府打開大門、接納善意。

馬曉光周五透過大陸國台辦新聞稿表示，台灣爆發疫情以來，陸方多次表示願意盡最大努力幫助台灣民眾抗疫，願提供被世界衞生組織納入全球緊急使用清單的大陸疫苗。他又稱，台灣民眾都明白，當前只有接種大陸疫苗才能有效抵禦病毒侵襲，反問民進黨：「是早一天建立島內民眾免疫屏障重要，還是繼續玩弄兩岸政治對抗的把戲重要？」

台媒引述國安高層指，日本手中的阿斯利康疫苗現貨就只有124萬劑，今次等於「有多少給台灣多少」。日方人士私下更表示，現階段只能提供這些，「真是不好意思」，令台方感動。日本行政改革大臣河野太郎曾表示，阿斯利康疫苗較輝瑞或莫德納疫苗易於保存及運送，強調今次捐贈的並非「日本不要的疫苗」。