維權女車主質疑Tesla數據不完整　強調上訴到底

河南張姓女子此前就美國電動車生產商特斯拉（Tesla）的安全質量問題，在上海國際車展維權。張女近日接受內媒訪問時公開Tesla提供車輛事故前的30分鐘數據，質疑數據未完善交代事故發生一刻，強調在起訴Tesla名譽權後，會就提供完整數據的訴求繼續上訴。

內媒周四（3日）報道，張女日前首度向記者公開長達48頁的Tesla事故前行車數據，並對這份數據表示質疑。她認為當中缺少眾多參考數據，包括電機扭矩、煞車踏板位移等，稱：「我們讓特斯拉提供完整數據，特斯拉卻說目前的數據已經足夠我們判斷真相，其實根本不夠。」而自己最主要的訴求是得到事故發生前的完整原始行車數據。

張女還表示，在維權事件發生後認識一名在同一間4S店買車的車主，後者車輛發生另一宗事故，而Tesla亦向該名車主提供數據，但對比後發現二人獲得的數據參考方面並不一致。她認為，儘管事故不一但仍證明Tesla實際記錄了相關行車數據，應有能力、有責任向車主提供全面的數據。她在今年4月、5月分別三次向鄭州市鄭東新區市監局提出督促Tesla補充數據的要求，但截至目前Tesla依舊未有補充。

事緣於今年2月21日，張女的父親駕駛涉事Tesla Model 3電動車時，疑因煞車系統失靈，撞向路邊石壆，導致張父受傷。張女事後前往鄭州市的體驗中心及上海國際車展維權，引發官方及輿論關注。國家市監總局責令河南省、上海市等地市監部門依法維護消費者的合法權益。張女亦於上月6日正式入稟起訴特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副總裁陶琳。