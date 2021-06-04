國家能源局前副局長劉寶華　涉受賄被起訴

最高人民檢察院周五（4日）消息指，國家能源局前黨組成員、副局長劉寶華涉嫌受賄案，由國家監察委員會完成調查，經最高人民檢察院指定，由山東省青島市人民檢察院審查起訴。青島市人民檢察院近日已向青島市中級人民法院提起公訴。

檢察機關在審查起訴階段，告知被告劉寶華享有的訴訟權利，並訊問被告及聽取辯護律師的意見。檢方起訴指控，被告利用擔任前國家經濟貿易委員會電力司經濟運營處處長、助理巡視員，國家電力監管委員會市場監管部副主任、主任，國家能源局黨組成員、副局長職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應依法以受賄罪追究其刑事責任。

58歲的劉寶華是河北寧晉人，1984年至1998年先後在水利電力部、能源部、電力部等單位工作，之後在國家經濟貿易委員會電力司、國家電力監管委員會市場監管部任職。他2013年6月進入國家能源局，2017年8月升任副局長，直至去年10月涉嫌嚴重違紀違法受查，11月遭開除黨籍及公職，上月被捕。