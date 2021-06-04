基隆雷雨近4000戶停電　台北路軌積水列車延誤

台灣的中央氣象局周五（4日）針對本島16縣市，發布豪雨或大雨特報。在基隆市，強勁雨勢導致多區共3,977戶停電，基隆市政府亦受影響。台灣電力公司表示，已派員搶修恢復大部分供電，並推斷是雷擊造成市府內部的保護開關跳掣，正進一步查明原因。

台電基隆服務處表示，周五下午1時3分因頂坪變電所第40號饋線，進行接地過流電驛動作，引起斷路器跳掣事故，造成基隆市信義區月眉路、六合街及暖暖區興隆路、興隆街一帶數千戶停電。台電於事發後立即派員搶修，並於下午1時7分以上游饋線CB投入，恢復3,918戶供電。對於造成民眾不便，台電表達歉意。

另在台北市亦持續大雨，根據中央氣象局統計，台灣大學自動雨量站錄得1小時雨量達209毫米，其他地區也有40至50毫米。交通部台鐵局通報，受豪雨災害影響，台鐵自下午3時23分起，鶯歌站至桃園站間路軌積水致暫時運行不通，南下及北上列車出現延誤，預計當日稍後回復。

截至周五下午3時半，台北市政府共接獲403宗災情，其中363宗為水浸個案，正全力處理。市府表示，由於基隆河水位不斷上漲，又遇上漲潮，沿岸的疏散門將隨時關閉，呼籲在基隆河堤外停車場泊車的民眾盡快駛走座駕。台北市災害應變中心因雨量太大，提升為一級開設，由副市長蔡炳坤指揮。