台增3人接種疫苗後現不良反應　最年輕僅20多歲

台灣新冠疫情嚴峻，民眾爭取盡快接種疫苗。中央疫情指揮中心周五（4日）表示，新增3宗疑似接種英國阿斯利康疫苗後出現嚴重不良反應個案。另針對日前出現的首宗血栓個案，有傳患者自費藥費引起爭議，指揮官陳時中表示，健康保險署會先支付此費用，再由相關救濟單位代位求償。

指揮中心發言人莊人祥，不良反應個案中包括1名年僅20多歲女性，她在接種2天後出現頭痛、惡心、腹痛等症狀，目前正住院接受治療。莊認為該案例應是疑似血栓狀況，正在調查詳細病因。

其餘兩宗個案分別在接種2天及5天後出現不良反應，其中一人出現左手臂紅腫，經住院診治後判斷為疑似蜂窩性組織炎，預計周五出院。另一名患者視力減弱、左眼出現黑斑紋等，到診所初步檢查無異常，目前眼力模糊狀況已改善，持續門診追蹤。

另外，一名30多歲男性上月接種後出現血栓，接診的桃園林口長庚紀念醫院證實，患者自費70多萬元新台幣（約19.8萬港元）治療才保住性命，院方全力協助其申請預防接種受害救濟補助。陳時中表示，由於救濟申請或需花上一段時間，因此會請健保署先墊付上述費用，未來再進行代位求償，希望個案可以安心養病，不要因為經濟關係造成就醫障礙。