准華用海軍基地惹疑慮　柬允美官員視察

外界憂慮柬埔寨計劃讓中國軍事資產和人員進駐海軍基地，柬埔寨國防部長迪班（Tea Banh）周四（3日）表示，柬埔寨允許美國大使館的國防武官到訪雲壤海軍基地，以消除外界疑慮。

美國副國務卿舍曼周二（1日）到訪柬埔寨，期間並與總理洪森會晤。舍曼在訪問時對中國在柬埔寨的軍事部署表示關切，並要求柬埔寨就拆除美資建築一事提出澄清。《高棉時報》報道，迪班日前表示，為了消除美方的疑慮，柬埔寨有關單位已允許美國官員不久後到訪柬埔寨最大軍港雲壤，惟未給出具體時間。

在舍曼與洪森會面後，美國國務院聲明表示：「副國務卿舍曼對解放軍的軍事部署及在雲壤海軍基地建造設施，表達嚴正關切。」舍曼敦促柬埔寨領導人為了人民的最佳利益，應保持獨立、平衡的外交政策。不過，迪班指，中國將幫助柬埔寨現代化及擴建海軍基地，並否認柬埔寨給予中國部分柬埔寨海軍設施的專屬權。

柬埔寨去年9月拆除由美國出資位於雲壤海軍基地的「國家海事安全委員會戰術總部」（NCMS），當年10月完全拆除雲壤基地一座2017年美資建造的維修設施。美國隨後多次對此表達擔憂，美國官員表示，將NCMS夷為平地可能與柬埔寨計劃讓中國軍事資產和人員進駐雲壤基地有關。美國華府智庫亞洲海事透明倡議組織今年5月的報告指，雲壤海軍基地有2幢新建物迅速建造中，位置就在柬埔寨拆除的美資設施原址的北部。

另外，美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach ）周五（4日）稱，美國同意出售T-6教練機給越南，以幫助越南改善飛行員的訓練。他又表示，今夏越南空軍司令計劃出席在美國夏威夷登場的太平洋空軍司令會議，屆時22個國家的空軍司令將參與對話。