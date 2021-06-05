軍區組織練兵比武競賽　38人破舊紀錄

內媒周五（4日）報道，西藏軍區24隊代表隊、合共1,028名官兵，日前齊集在海拔超過3,700米的綜合訓練基地，參加「雪域之巔·2021」群眾性練兵創破紀錄活動。他們圍繞共同基礎、指揮技能、班組戰術、班組保障4類23個課目51項內容進行比武競賽，38人打破5個課目的原有紀錄。

這次活動是西藏軍區近年來規模最大、層次最高的一次。在雙槓競賽項目中，官兵張志遠以3小時38分鐘，創造1,988個的紀錄；第二次參加練兵比武活動的李興翔，在3,000米跑項目中，以10分6秒的成績，創下新紀錄，較去年快28秒。

另外，在比武競賽中，單槓引體向上有14人破紀錄，最多113次；5公里武裝越野有2人破紀錄，最快21分29秒，較去年快22秒；400米障礙有4人破紀錄，最快1分37秒，較去年快6秒。

據報道，這次比武內容除保留了體能、射擊等傳統課目外，亦增加了戰鬥行動、兵棋對抗等新課目，加強調體能與技能、指揮與行動、個人與整體相統一，以達成培養訓練人才、激發官兵精武強能的熱情及促進部隊戰鬥力的目的。