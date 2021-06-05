帶頭否定實驗室洩毒　英專家被揭與華關係密切

新冠病毒的來源一直未有定論，英媒周四（3日）報道，英國疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）在去年疫情之初，游說另外26名科學家，在《刺針》期刊發表聯署信，認定病毒是自然生成，非人為製造或由武漢病毒研究所外洩。報道指，這跟他與中國關係密切有關。

在2020年2月19日刊登的聯署信中，達斯札克等科學家表示「我們團結一致，譴責提出新冠肺炎並非源於自然的陰謀論」，還強調沒有利益衝突。惟《每日郵報》指，達斯札克的紐約非牟利機構把美國政府的資金用作資助武漢病毒研究所，又指他跟武漢病毒研究所女研究員石正麗於調查多種新冠病毒時曾緊密合作。

世界衞生組織人類基因組編輯諮詢委員會成員梅茨爾（Jamie Metzl）斥︰「《刺針》的聯署信是科學宣傳，也是暴力和恐嚇，將持有其他意見的人標籤為陰謀論者。」美國疾控中心前主任雷德菲爾德（Robert Redfield）也稱，當他提出病毒可能是人為之後，一度收到死亡恐嚇。這封信令科學界主流抗拒實驗室洩毒論，並否認新冠肺炎是人為製造。