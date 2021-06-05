網絡視聽用戶增加　產業規模破6000億元人民幣

網上睇片已成為潮流。有內地研究報告顯示，截至去年底，全國網絡視聽用戶規模達9.44億人，而產業規模則突破6,000億元（人民幣，下同，約7,367億港元），其中短片市場最大，佔整個產業規模3分1。

中國網絡視聽節目服務協會周三（2日）在四川成都發布的《2021中國網絡視聽發展研究報告》（下稱報告），內容顯示，單是去年6月至12月，中國新增網民4,915萬人。其中，20.4%新網民第一次上網便是使用短視軟件，僅次於使用即時通訊。

在各細分領域中，短片用戶使用率最高，為88.3%，用戶規模達8.73億人；綜合影片用戶使用率為71.1%，規模7.04億人；網絡直播的使用率為62.4%，規模為6.17億人。去年短片市場規模逾2,051億元（2,518億港元），同比增長57.5%。從「看」到「拍」，影片逐漸成網民的表達工具。46.1%的用戶在過去半年曾上傳短片。按上傳短片的類型細分，關於日常生活的短片最為常見，其次是旅遊、風景、搞笑、美食和音樂類短片。

數據又顯示，逾4成半用戶在半年內曾付費觀看網絡影視節目，當中6成是90後和00後用戶。值得注意的是，28.2%的網絡影視用戶都不按原速觀看節目，00後群體有近4成選擇倍速觀看方式。男性用戶使用倍速觀看主要是為了提高觀看效率，女性用戶更多是因為劇情拖拉或有不喜歡的內容。