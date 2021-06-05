民眾倡麻醉捕北遷象群　專家憂情況惡化

雲南省15隻亞洲象近日持續向北遷徙，截至周五（4日）下午5時，象群繼續向西南遷移6.6公里，並持續在昆明市晉寧區雙河鄉活動。惟象群導致多地民宅、農作物受損，有市民表示希望官方能以麻醉槍限制象群繼續北上，相關專家表示，麻醉捕捉大象耗時耗力，存在較大風險，或會激化人象衝突。

北京林業大學教授謝屹認為，雲南當局在應對北遷象群的應急防控和處置過程中，該多部門聯動、跨學科協同，優先採取柔性措施，盡可能減少對亞洲象的干擾和負面影響。針對使脂麻醉的問題，北京師範大學生命科學學院教授張立表示，現階段不建議採用麻醉捕捉等方式限制大象活動。由於亞洲像是群居動物，社會性強，麻醉一頭大象時，其他野象會對人類產生不信任，甚至因出於保護同伴的目的出現報復行為，從而激化人象衝突和矛盾。

張立又指，目前象群遷徙已超過500公里，不可能在短時間內回到原來的棲息地，他建議在昆明市和玉溪市通過遙感、數據分析等技術手段，以科學幫助牠們找到適合的棲息地，以食物引導等方式引導大象去臨近的適宜棲息地，一步一步地將牠們帶回以前的棲息地。

據統計，省林業和草原局現場指揮部，當日共部署了630名應急處理人員及警力，出動103輛泥頭車等工程車、40輛其他各類應急車輛與14架無人機，並設置4個堵卡點、勸返530餘輛次車輛、疏散135戶合共464名民眾、儲備象食15.5噸，投餵2噸。