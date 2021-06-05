美軍評估戰備狀態　核潛艇太平洋演習

美國加強水下戰力應對中國軍事威脅，美軍太平洋潛艇部隊周四（3日）動用三分之一兵力，參與演習評估戰備狀態及建立聯合部隊作戰能力。與此同時，美軍一艘性能非常先進的海狼級攻擊核潛艇，亦已經展開部署到印太地區巡航。

美國海軍太平洋艦隊指演習名為「敏捷匕首2021」，參與的核潛艇在夏威夷珍珠港、華盛頓州布雷默頓、加州聖迭戈的海軍基地，接到通知後短時間內部署，展示戰備狀態、敏捷度及殺傷力。軍方指太平洋潛艇部隊定期出動潛艇，測試及驗證作戰反應能力，航行期間展開戰備狀態訓練及運用水下作戰能力。

太平洋艦隊潛艇部隊司令雅布隆（Jeff Jablon）海軍少將表示，這場短時間內通知的演習，展示迅速向太平洋部署潛艇的能力，並透過加強作戰能力確保具備壓倒性的軍事優勢。軍方指該部隊可以在全球提供多種作戰能力，包括反潛及反艦作戰、精確對地攻擊、情報、監視、偵察、預警、特種作戰、戰略威懾。

美軍在太平洋部署的攻擊核潛艇分為洛杉磯級、海狼級、維珍尼亞級，當中以海狼級戰力最強，主打深海作戰，也能在淺水區行動；配備先進感應器，航行時更快及更安靜，最多搭載50枚魚雷及巡航導彈。美軍周四透露，隸屬於該級的康涅狄格號，上月27日從布雷默頓海軍基地出發，前往印太地區執行行動。