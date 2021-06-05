廣東今公布11宗本地確診　荔灣感染鏈增至1傳85人

廣東省衞健委網站周六（5日）消息指，過去一日該省新增16宗新冠肺炎確診病例，11宗為本地個案，5宗為境外輸入。這波由廣州荔灣區首名確診者引發的疫情傳播鏈，至今已增至1傳85人。

廣東省周五（4日）新增的本地確診病例，分別由廣州報告9宗，其中3宗為本地無症狀感染者轉確診，另外佛山佔2宗。該省另新增3宗境外輸入確診病例，廣州2宗分別來自孟加拉和印尼，肇慶1宗來自摩洛哥；另廣州有2宗境外輸入無症狀感染轉確診。全省同日新增13宗無症狀感染病例，3宗本土個案分別為廣州2宗，佛山1宗；至於10宗境外輸入個案，廣州報告3宗來自柬埔寨和日本；肇慶7宗分別為來自喀麥隆、尼日爾、貝寧和土耳其。

廣州市疾控中心副主任張周斌周五表示，這輪疫情已報告病例大多是既往病例的密切接觸者，特別是來自家庭和頻繁社交聚集；大排查發現的病例也與既往病例有多個重點場所的時空交集，如早茶店、小餐館等空氣不流通的場所。他認為，這說明疫情仍是人傳人造成傳播，暫無證據顯示物傳人的情況。

除廣東疫情外，內地其他省區市過去一天新增8宗境外輸入確診病例，分別為福建3宗，北京2宗，及上海、四川、雲南各1宗。同日，廣東以外地區新增15宗境外輸入無症狀感染。至今內地累計91,218人確診，當中4,636人病亡。