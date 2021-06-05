台暴雨北部水庫進帳豐　中南部旱情未紓緩

熱帶氣旋彩雲周五（4日）雖已減弱為熱帶低氣壓，並逐漸遠離台灣，但受鋒面影響，全台周六（5日）天氣仍不穩定。台氣象局周六上午針對南台灣發布豪雨、大雨警報，尤其南部山區或有局部大豪雨。彩雲周五為台灣帶來超大降雨，惟經濟部稱，降雨「沒下對地方」，旱情嚴重的中南部能否解除限水，仍視乎這兩天的梅雨情況。

氣象局周六首次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，原因是預計南部山區可能會有局部大豪雨狀況，進而發生塌方、落石、山泥傾瀉等災情，市區也可能水浸。氣象局上午針對8縣市發布豪雨、大雨特報，其中高雄市及屏東縣發布豪雨特報，大雨特報縣市包括南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市，另嘉義縣及台南市山區為豪雨特報，平地則是大雨特報。

據經濟部水利署統計，彩雲帶來的暴雨為全台水庫進帳近2,000萬噸水量，主要集中在桃園以北。其中，位於新北市的翡翠水庫進帳1,400萬噸水最多，水位回升至七成以上；基隆新山水庫蓄水率也增至逾八成七；桃園石門水庫進水228萬噸、鳶山堰則有158萬噸。經濟部指出，桃園減量供水橙燈有望下調或解除，但要待下周一（7日）的中央水情會議決定。

中南部周五幾乎無雨水進帳，僅日月潭與霧社水庫進水80萬噸。高雄市周六清晨下起大雨，左營區累計雨量最多，截至上午9時達42毫米。據水利署南區水資源局上午9時資料顯示，阿公店水庫累計雨量15.7毫米，澄清湖水庫有1.5毫米，鳳山水庫則無雨。