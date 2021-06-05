男童出門買雪糕後失蹤　父母懸賞15萬人民幣尋人

陝西省咸陽市涇陽縣中張鎮東鳥村一名11歲男童，在上月底的生日翌日到村內的商店買雪糕，其後神秘失蹤，至今已7天。父母懸賞15萬元人民幣（約18萬港元）尋人，據悉他的一家與其他村民沒有結怨，家人與孩子也無矛盾。

男童楊展豪上周五（5月28日）生日，楊父特意買了生日蛋糕，讓兒子和同學們一起慶祝。楊童上周六（5月29日）被送到東鳥村的爺爺奶奶家，當日早上10時許，他拿着父親給的零用錢，去距離不足百米的商店給自己和7歲表弟買雪糕。表弟在家等了很久未見人回來，曾多番外出尋找不果。

商店老闆王先生憶述，當時楊童來店買了兩個雪糕便離開，期間對方僅僅掏了錢，二人沒有過多交流。直到中午楊童的爺爺來找人，王先生才知道他失蹤，但稱當時店裏忙，不知道他從哪個方向走。楊父則指，由於商店周邊沒有監控，沒法得知孩子當時的去向。

東鳥村村主任周波表示，從上周六至周五（4日），當地號召了上百人尋找楊童，在網上及村鎮周圍發布大量尋人啟事，並逐一搜查附近方圓百里的樹林、果園、廢棄水井、房屋等，均無進展。當地警方亦已對此事立案偵查，村、鎮、縣各級部門調動各方力量尋找楊童下落，但至今仍未發現任何線索。