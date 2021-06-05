美俄峰會難有實質成果　華府或繼續冷待中國

美俄領導人峰會將於本月16日在瑞士日內瓦舉行，國際關係專家普遍認為，美國總統拜登與俄羅斯總統普京的首次峰會難有實質成果，惟面對中俄帶來的挑戰，拜登政府或繼續冷待中國，並試圖在中俄之間製造分歧，從而增強與中俄兩國的競爭能力。

華府智庫國家利益中心（Center for the National Interest）外交政策高級研究員桑德斯（Paul Saunders）表示，美國應不時容許與中俄其中一方開展合作的可能，從而令兩國互相猜疑，認為對方可能會在特定問題上，站在美方一邊或採取棄權的態度。他又認為，中美領導人峰會也許不會排上太早的日程，因為拜登政府或需要更多時間確定未來的發展方向，特別是考慮到目前美國國內的政治氛圍，過早會面反會進一步削弱中美關係。

美國智庫組織蘭德公司（RAND Corporation）國防事務高級研究員何天睦（Timothy Heath）指出，美國對中俄進行威懾需要採取不同的方法。基於北約的存在與地位，美國可以較多地倚靠其歐洲盟國，充分和有效地威懾俄羅斯。反觀在亞洲，美國由於沒有等同於北約的同盟，幾個盟友在經濟上又依賴中國，因此美國必須投入更多資源加強其在亞洲的軍事存在，以平衡中國在印太地區的影響力。

美國夏威夷研究機構東西方中心（East-West Center）高級研究員饒義（Denny Roy）分析，從戰略角度來看，華府應該試圖拉攏俄羅斯遠離中國，使其相信中國對美俄均構成威脅。他又認為，拜登似乎在向北京發出信號，表明美國不需要像中國那樣，迫切需要與對方建立良好的關係。