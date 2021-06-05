南沙今起封城　公共交通停運　民眾不得隨意離開

廣東廣州南沙區近日出現多宗新冠肺炎本土確診個案，防疫部門周六（5日）宣布全區封閉管理，居民需居家隔離和接受核酸檢測。區內自周六下午2時開始，所有巴士、地鐵、長途客運、高鐵等公共交通工具暫停營運，民眾不得隨意離開該區。

南沙區防疫指揮部周六發布通告，指為快速阻斷疫情擴散，對珠江街嘉安花園九街10棟等區域執行封閉管理，要求家居隔離，民眾只進不出；其餘未出現確診病例的區域，民眾非必要不准外出，實行住家和工作區域「兩點一線」閉環管理。

通告強調，為配合全員核酸檢測工作，全區巴士、地鐵、渡輪、長途客運巴士暫停營運，高速公路、高鐵、碼頭等全部離開南沙的通道暫時關閉。發現確診病例的社區僅保留一個出入口，由防疫人員駐守，民眾只進不出，車輛禁止通行。區內停止所有商貿服務，娛樂場所、餐飲、商舖、健身文化活動場所等全部停業。

另社區封閉管理解除時間，將視乎該區的防疫情況，若14天內無新增感染者、密切接觸者等，環境清潔消毒合格，並由區防疫指揮部評估、上報市防疫指揮部獲准後，才能解除封閉管理。